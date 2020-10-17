«И близко не подошёл» к Иисусу Христу – Трамп не считает себя самым знаменитым человеком в мире

17.10.2020, 14:40, Новости дня

В ходе недавней встречи с избирателями Дональд Трамп вспомнил, как «на днях кто-то ему сказал», что он «самый знаменитый человек в мире». Но, как подчеркнул президент, он с этим утверждением не согласился и отметил, что Иисус Христос куда более знаменит. «Я и близко к нему не подошёл», — цитирует американского лидера The Hill.



Reuters

Во время встречи с избирателями в четверг 15 октября в городе Гринвилл, штат Северная Каролина, президент США Дональд Трамп заявил, что он не самый известный человек в мире, и напомнил, что Иисус Христос куда более знаменит, пишет The Hill.

«На днях кто-то мне сказал: «На данный момент вы самый знаменитый человек в мире». Я возразил: «Нет, это не так». Тогда меня спросили: «Кто же более знаменит?» И я ответил: «Иисус Христос», — объявил американский лидер под одобрительные возгласы собравшихся. — Не буду искушать судьбу… спорить не буду… Давайте просто посмотрю на небо, и, я вам скажу, я и близко к нему не подошёл».

— Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2020

Как отмечает издание, в том же выступлении Трамп выразил сочувствие своему главному оппоненту, кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену — ранее стало известно, что у двоих сотрудников его избирательного штаба был выявлен коронавирус. «Носи маски, не носи, делай, что хочешь — но, знаете, тебе всё равно понадобится помощь главного парня», — резюмировал глава Белого дома, указывая на небо.

За неделю до таких заявлений президента «в духе Джона Леннона» сын лидера Эрик Трамп утверждал, что его отец «буквально спас христианство». «Демократическая партия, крайне левые хотят совершить атаку на христианство, они хотят закрыть церкви, но при этом абсолютно не против того, чтобы магазины со спиртными напитками продолжали работать», — раскритиковал сын президента некоторые антикоронавирусные меры, введённые демократическими властями в ряде штатов.

По данным The Hill, в эту предвыборную кампанию католик Джо Байден пытается привлечь на свою сторону евангелических христиан, которые в 2016 году массово поддержали Трампа. На сегодня уже более 1600 представителей религиозных общин выступили за Байдена — рекордное число для демократа в современной истории, подчёркивает издание.