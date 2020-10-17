Ученые предупреждают о неизбежности извержения супервулкана Йеллоустон

17.10.2020, 14:35, Новости дня

Расположенный на территории Соединенных Штатов супервулкан Йеллоустон обязательно взорвется, утверждают ученые. Вопросом остаются только сроки, так как никто точно не может сказать, когда это случится.

Скорее всего, новое извержение приведет к новой катастрофе. Известно, что здесь уже было три масштабных извержения. Одно из них произошло 630 тыс. лет назад, другое – 70 тыс. лет назад. По мнению исследователей, в следующий раз катастрофа либо случится в ближайшее столетие, либо событие будет обложено на период в 10 тыс. лет.

К сожалению, у человечества пока нет технологий, благодаря которым можно хотя бы смягчить последствия. Например, ученые думают над тем, чтобы предварительно снять напряжение на этом участке земной коры, чтобы взрыв не был слишком мощным. Но пока никто не знает, как это сделать.