 

Ученые предупредили о начале нового солнечного цикла

17.10.2020, 14:35, Новости дня

Специалисты из NASA сообщили о начале нового солнечного цикла. По их словам, в ближайшее время стоит ожидать повышенной активности нашего светила, в результате чего может быть нанесен серьезный вред человечеству.

Активность Солнца падала с 2018 года и к декабрю 2019-го достигла своего минимума. После этого начался период роста. Максимум ожидается летом 2025 года. Однако уже сейчас наблюдается появление новых пятен на поверхности звезды.

Последствиями будут повышение температуры на поверхности Земли. Также может возникать больше проблем у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, конечно, же, может пострадать земная инфраструктура, в которой со временем появляется все более чувствительной электроники.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / “Правый сектор” станет альтернативой олигархическим и откровенно пророссийским проектам на местных выборах – Тарасенко

24.09 / Политолога Шклярова могли заразить коронавирусом в СИЗО

31.07 / Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

13.07 / Лукашенко назвал новый способ «лечения» коронавируса

03.07 / Путин поддержал идею уроков исторической памяти

21.07 / Гривна существенно подешевела по отношению к основным валютам

27.08 / Песков ответил на вопрос об инциденте в Сирии между военными РФ и США

19.07 / С-400, С-300 и «Панцири-С» заступили на дежурство в ходе проверки войск на юге России

11.07 / Госдепартамент разочарован решением Турции изменить статус собора Святой Софии

14.09 / В Черногории подвели окончательные результаты выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска