Ученые предупредили о начале нового солнечного цикла

17.10.2020, 14:35, Новости дня

Специалисты из NASA сообщили о начале нового солнечного цикла. По их словам, в ближайшее время стоит ожидать повышенной активности нашего светила, в результате чего может быть нанесен серьезный вред человечеству.

Активность Солнца падала с 2018 года и к декабрю 2019-го достигла своего минимума. После этого начался период роста. Максимум ожидается летом 2025 года. Однако уже сейчас наблюдается появление новых пятен на поверхности звезды.

Последствиями будут повышение температуры на поверхности Земли. Также может возникать больше проблем у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, конечно, же, может пострадать земная инфраструктура, в которой со временем появляется все более чувствительной электроники.