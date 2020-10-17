14 интересных фактов о раздельном сборе мусора

17.10.2020, 14:23, Разное

Ответственный подход к потреблению и утилизации отходов сейчас в тренде во всем мире. Забота об экологии и экономии ресурсов прочно вошла и в повседневную жизнь москвичей.

Для раздельного сбора мусора во дворах столицы установлены два контейнера – синий и серый. В первый отправляется то, что можно переработать для дальнейшего использования. Остальное идет в серый.

Собранное сырье получает вторую жизнь в качестве новой продукции. Это позволяет экономить ресурсы и уменьшать количество мусора, тем самым снижая нагрузку на природу и экологию.

Например, из 20 тонн металла можно собрать 14 автомобилей. Какие еще любопытные факты содержит тема раздельного сбора мусора? Портал “Лайф” составил интересную подборку.

1.Тонна стеклобоя из синего контейнера заменяет 250 кг кальцинированной соды, 250 кг известняка, 50 кг доломита и 700 кг песка, а вторичное производство стекла в четыре раза уменьшает расход топлива и экономит до 6% электроэнергии.

2. Энергии, сохраненной при переработке полкило стали, достаточно для работы лампочки в 60 Ватт в течение суток, а переработка тонны пластика сбережёт энергию, соответствующую 3800–7600 литрам бензина. 3. Стекло не теряет своих свойств, и его можно повторно использовать и перерабатывать много раз. Производство нового стекла из сданного нами стеклобоя позволяет сократить загрязнение воздуха на 20%, а загрязнение воды – на 50%!

4. Каждая тонна переработанной бумаги, картона и гофрокартона сохраняет 17 деревьев.5. В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах есть экотакси – специальные авто, которые забирают на переработку ваш раздельно собранный мусор. Подобные сервисы кроме двух столиц есть, к примеру, в Челябинске и Перми, где они существуют ещё с 2013 года.6. Бумага, картон, пластик, металл и стекло – это полезные вторичные ресурсы, которые москвичи складывают в синий контейнер. А пищевые отходы, испачканные и непригодные к переработке вещи отправляются в серый. В эти контейнеры не стоит бросать ртутные термометры и энергосберегающие лампы, батарейки и аккумуляторы – их собирают в специальных приёмных пунктах.

7. Всю важную и актуальную информацию о программе раздельного сбора отходов Департамент ЖКХ Москвы размещает на сайте чистая-москва.рф. Там можно ознакомиться с полезными советами по сортировке мусора, перейти по ссылкам на публикации о раздельном сборе в СМИ, узнать, где находится ближайший пункт приёма батареек, лампочек, градусников и т.д. 8.Только за первое полугодие работы программы на переработку отправили 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60% превышает показатели за аналогичный период прошлого года – тогда для переработки удалось собрать всего 257 тысяч тонн.9.Гарбология (от англ. garbage – “мусор”), или мусороведение, – это отдельное направление экологии, которое занимается изучением мусорных отходов и методов их утилизации.

10.В Германии, стране – лидере по переработке мусора среди стран ЕС, в сфере обращения с отходами работает более 270 000 человек, а годовой оборот отрасли достигает около 70 млрд евро. Организацией сбора, сортировки и утилизации отходов там занимаются как частные, так и муниципальные предприятия.11.Из вторичного сырья, которым мы наполняем синие контейнеры, делают множество полезных вещей. Например, из макулатуры изготавливают серую туалетную бумагу, яичные ячейки и коробки, стаканчики под рассаду, утеплитель, потолки для офиса, искусственный снег для киносъёмок и т.д. Из переработанного пластика получаются новые стулья, ковры и даже подушки, из ПЭТ-бутылок могут произвести синтепон для курток, а из упаковки Tetra Pak можно получить шариковую ручку.12.Отходы в Москве из разных баков вывозят разные мусоровозы. На каждой спецмашине имеется надпись с указанием категории отходов, которые она перевозит, – вторсырьё или смешанные. Все мусоровозы оборудованы ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить, какие отходы куда в итоге попадают. А при въезде на площадку мусоросортировочного комплекса машины проходят визуальный и радиационный контроль.13.Подготовленные для синего контейнера пластиковые ёмкости нужно промыть и уменьшить в объёме (смять или порезать на фрагменты), чтобы мусоровозы не возили лишний объём отходов. Этикетки с бутылок и крышечки по возможности лучше удалить.14. Из старого пластика можно изготовить новую одежду – это могут быть флисовые куртки и другие предметы гардероба из синтетического волокна, сырьём для которого послужили переработанные пластиковые бутылки. Такую одежду шьют популярные бренды: Nike, Levi’s, Asics, Topshop, Marks&Spencer, H&M и другие.

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