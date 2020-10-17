Мясников перечислил неожиданные причины хронического кашля

17.10.2020, 14:17, Новости дня

Хронический кашель не всегда связан с заболеваниями легких, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Среди причин, вызывающих хронический кашель, могут быть сердечная недостаточность, аллергическая реакция, заболевания щитовидной железы, постназальный синдром или рефлюкс – повышенная кислотность, рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, случаи, когда хронический кашель спровоцирован рефлюксом, встречаются у 50% заболевших. Как отметил Мясников, в пищеводе есть множество кашлевых рецепторов, которые при химическом раздражении вызывают кашель. При этом у 40% с подтвержденным кашлем из-за рефлюкса нет изжоги.

Также причинами хронического кашля бывают заболевания ушей и гайморовых пазух, хронические или аллергические воспаления которых могут вызывать бронхоспазм.

Кроме того, кашель бывает следствием нервного перенапряжения или побочным эффектом от лекарств.

Врач порекомендовал поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 60% и проходить ежегодную диспансеризацию.

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