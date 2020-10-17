Рендеры Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro: Пентакамера в огромном модуле и тройная фронтальная камера

17.10.2020, 14:17, Разное

В Сети появились качественные рендеры двух новинок от Huawei, Mate 40 и Mate 40 Pro. Как видно на изображениях, в устройствах есть пентакамера, вынесенная в огромный модуль и тройная фронтальная камера.

По данным зарубежных СМИ, дизайн новых флагманов китайского IT-гиганта был слит в интернет компанией, которой было заказано производство чехлов к ним. Официальный же анонс устройств должен состояться только через несколько дней, 22 октября. Из рендеров видно, что блок для объективов основной камеры оказался действительно огромных размеров.

При этом все пять датчиков объединены в блок оригинальной формы со сглаженными углами. В нем виден также еще один элемент, который можно принять за очередной объектив, однако эксперты уверены, что это – или сенсор автофокусирования, либо 3D ToF или лидар, аналогичные с iPhone 12 Pro. Лицевая панель представлена в двух вариантах, вероятно, в зависимости от модели. На одном из вариантов сдвоенная селфи-камера врезана вверху слева, на другом датчиков фронтальной камеры, скорее всего, три.

Оба дисплея на боковинах загнуты, также ранее сообщалось, что аппараты оборудуют фирменными 5-нанометровыми процессорами Kirin 9000. Сообщается и о наличии у девайсов поддержки быстрой зарядки мощностью в 66 Вт. Также сообщается о возможности полностью бесконтактного жестового управления смартфоном, из коробки гаджеты смогут работать на андроидном интерфейсе EMUI 11. Остальные подробности, а также стоимость обеих моделей огласят во время презентации.