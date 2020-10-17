Мнение: Жертвы карикатурной политики

17.10.2020, 13:55, Разное

В пригороде Парижа 18-летний чеченец обезглавил учителя истории и географии, который использовал карикатуры на пророка Мухаммада (те самые, от "Шарли Эбдо", из-за которых в свое время уже расстреляли их редакцию, а нескольтко позднее порезали несколько человек ножом), рассказывая детям о свободе слова. В твиттере он выложил фото отрезанной головы учителя с обращением к Макрону. Гостя из солнечной Чечни застрели, а произошедшее назвали исламистским терактом.

Сразу вспоминался чеченский террорист Ахмед Чатаев https://colonelcassad.livejournal.com/2823351.html, которого от преследования российских спецслужб спасали правозащитники. Ну а закончилось тем, что "борец с Россией" вступил в ИГИЛ и принял участие в организации теракта в аэропорту Анкары, убив более 100 человек.

Франции отдельный привет – поддержка терроризма на государственном уровне зачастую имеет эффект бумеранга. Ну а вкупе с дурачками-провокаторами из "Шарли", получается настоящее мракобесно-толерастическое комбо.