Умер режиссер Виталий Аксенов

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17.10.2020, 13:48, Новости дня

Бывший директор «Ленфильма», советский и российский режиссер Виталий Аксенов умер в Петербурге в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).

«16 октября на 90-м году жизни скончался российский и советский кинорежиссер Виталий Евгеньевич Аксенов. До последних дней Виталий Аксенов преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения», – цитирует сообщение ТАСС.

Виталий Аксенов – советский и российский режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России. С 1971 по 1982 годы руководил «Леннаучфильмом», после этого возглавил киностудию «Ленфильм». Он был директором киностудии до 1987 года, за это время там сняли такие картины, как «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Зимняя вишня» (1985), «Проверка на дорогах» (1985), «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» (1986).

Аксенов также руководил техническим переоснащением «Леннаучфильма» и «Ленфильма».

Виталий Аксенов также известен как автор сценария ленты «Как стать звездой» (1986) и как режиссер картины «Музыкальные игры» (1989). В 90-е Аксенов также режиссировал телесериал «Улицы разбитых фонарей».



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