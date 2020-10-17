 

Москвичей предупредили о «барическом дне»

17.10.2020, 13:48, Новости дня

В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, что может сказаться на самочувствии людей, зависимых от метеоусловий, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается резкое падение атмосферного давления на самое барическое дно – с 751 до 733 миллиметров ртутного столба», – рассказал РИА «Новости» Тишковец.

18 октября в городе и области выпадет треть месячной нормы осадков, мощный циклон придет со стороны Балкан. «Осадки ожидаются в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья – по дуге Сергиев Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров», – отметил синоптик.

Ночью в Москве температура установится на отметке плюс 2-4 градуса, днем воздух станет теплее, до 5-7 градусов. В Московской области температура будет от 0 до 9 градусов тепла.

«Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций», – предупредил Тишковец.

На субботу метеорологи прогнозировали температуру в Москве от 2 до 5 градусов тепла, а также северный ветер.



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