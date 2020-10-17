В научной работе по идеальным жидкостям найден плагиат из «Майн кампф»

17.10.2020, 13:37, Разное

Доцента кафедры гидродинамических устройств Омского государственного лесотехнического университета, кандидата физико-математических наук Алексея Фёдорова обвинили в плагиате. Скандал в научном сообществе разгорелся вокруг его работы «Окончательное решение течения потока идеальной жидкости», которая, по мнению экспертной комиссии РАН из Москвы, более чем на половину состоит из плагиата книги Адольфа Гитлера «Майн капф» и цитирования других работ того же автора.

«Если говорить о научно-практической ценности статьи, то она нулевая. Фёдоров, на кой чёрт, предположил, что у идеальной жидкости есть теплопроводность — это принципиальная ошибка, а ей посвящена немалая часть, скажем так, научной работы. Сам плагиат не так очевиден, но резко бросаются в глаза отдельные тезисы, которые можно встретить в основном в немецких публикациях по данной теме», — рассказал глава комиссии РАН Андрей Черноходов.

По словам Черноходова, многие тезисы состоят из видоизмененных отрывков из «Майн кампфа» Адольфа Гитлера, но больше всего его смутило странное, по его мнению, заключение статьи: «Таким образом, можно утверждать, что идеальной жидкостью с точки зрения гидродинамики является такая жидкость, которая сама, без какой-либо силы из вне заполняет собой резервуар котла», — говорится в статье.

Сам доцент Фёдоров отказался давать комментарии поэтому поводу. Также известно, что его временно отстранили от научной и преподавательской деятельности.