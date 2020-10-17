Зачем он ему отрезал голову? – Личное мнение

17.10.2020, 13:30, Разное

Вчера вечером во Франции произошла трагедия: 18-летний парень чеченского происхождения, родившийся в Москве, убил преподавателя истории.

Ну, как убил? Отрезал голову и вывалил это в соцсети.



Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/POOL

За что? Профессора травили в соцсетях уже два дня. Он показал антиисламскую карикатуру из Шарли Эбдо на уроке детям.

Говорил, во Франции — свобода слова. Мусульманские ученики его не поняли, не согласились с такой трактовкой Свободы, и вот — итог.

Президент Макрон назвал произошедшее терактом. Бойцы спецслужб застрелили убийцу. Задержаны ещё 4 человека.

«Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста.

В этот вечер я хочу поблагодарить все силы правопорядка, которые показали большую отвагу. Они быстро вмешались в ситуацию, чтобы положить конец действиям этого террориста», — Макрон.

Франция — страна, которую даже нам, в России, трудно понять. История журналистики уходит ещё на 700 лет в историю, когда школяр мог сочинить памфлет, оскорбляющий короля, и петь его на улицах, будучи пьяным.

Кругом ведьм жгут, лютует инквизиция, а он — матерную песню про короля поёт. Вот такая история у французской свободы слова.

Зачастую сегодня даже мы не имеем той свободы, что была во Франции в Средневековье.

Это — не хорошо и не плохо. Такова история.

Однако Франция сейчас топит за мультикультурность — жители бывших её колоний спокойно приезжают, получают гражданство, но ассимилироваться они не могут. Им чужды ценности французов, хотя бы лишь потому, что у них 700 лет назад королей не материли.

Профессор истории показывает мусульманской девочке карикатуру на Пророка. В её глазах — это кощунство дикое. Да и для нас, россиян, карикатуры Шарли Эбдо ведь тоже за гранью, верно?

Совет Имамов Франции осудил преподавателя. Им неприятны карикатуры, как нам бы были неприятны скабрезные картинки про Христа. Сейчас некоторые говорят, что профессор сам доигрался, но и это — неправда. Он пытался обратить детей в свою веру — в веру Свободы Слова.

Беда в том, что такие случаи ещё будут. Концепция мультикультурности сработала в Америке, потому что у каждого приехавшего был кольт. Во Франции же в XXI веке такое уже не выйдет — кто-то живёт на Елисейских полях, а кто-то — в палатках для мигрантов в Булонском лесу.

И это — две не пересекающиеся вселенные. И профессор, и его мусульманские ученики просто фанатично верят в разное.

Ну а так, ужас, конечно, когда голову отрезают. Жуть берёт. С терроризмом в любых его проявлениях необходимо бороться, но — как в такой ситуации это сделать?