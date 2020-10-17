 

Как расплачивающихся картой пенсионеров обманывают в магазинах

17.10.2020, 13:23, Разное

В этом году были прецеденты, когда пенсионер отправлялся за покупками, но вместо качественного обслуживания в магазине получал сильнейший стресс. Например, недавно в Красноярске кассир супермаркета лишил пожилую женщину крупной суммы денег.

Продавец попросил у покупателя банковскую карту для оплаты товаров. Сразу после этого доверчивая пенсионерка обнаружила, что на счету не хватает восьми тысяч рублей. Эти средства злоумышленница быстро потратила. К счастью, правоохранителям удалось ее найти.

Кассиры часто “помогают” пенсионерам, которые не понимают секретность данных, отображенных на карте. Молодым людям рекомендуют проводить беседы с пожилыми родственниками и рассказывать, как безопасно совершать покупки.

Главное, что нужно знать: ни в коем случае не передавать карту другому человеку. Посторонний не должен узнать трехзначный код, указанный на оборотной стороне. В противном случае факт обмана доказать будет практически невозможно.

Также необходимо обращать внимание на ценники, находящиеся на прилавках магазинов. Именно по такой стоимости обязаны кассиры пробивать товары. Если в чеке будет указана иная цена, то необходимо обращаться к администратору торгового зала, который должен вернуть разницу наличными.



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