 

Украинские поклонники раскритиковали Галкина за пародирование Зеленского

17.10.2020, 13:23, Разное

Супруг Примадонны добавил в инстаграм-канал видеоролик, на котором спародировал Владимира Зеленского. “Спецвыпуск для Украины”, – пояснил Максим Галкин в публикации.

На камеру артист предстал в сером пиджаке и белой рубашке с небрежно расстегнутым воротником. Чтобы войти в образ президента Украины, в новом номере комик говорил на украинском языке. Галкин поднял вопрос о “пяти важных вопросах”, которые сформулировал Зеленский. Играя роль президента, телеведущий иронично представил свою пятерку волнующих дилемм.

Далеко не все подписчики Максима Галкина положительно отреагировали на его новую публикацию. Многие из них раскритиковали юмористический номер артиста, не оценив задумки комика.
Украинские поклонники пародиста были возмущены представлением кумира и оставили гневные комментарии к видео. “Что за клоунада?”, “А президента своей страны, то бишь России слабо? Всё или Украина или Америка.”, “Не остро , не смешно, не за ту страну взялся, пародист”, ”
Первый раз мне не похоже и не смешно”, – выразились пользователи Сети.

    Напомним, что недавно телеведущий высмеял Николая Баскова. Максим Галкин оригинально поздравил звездного коллегу с днем рождения.



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