Компактный флагман Sony Xperia 5 II прибыл в Европу раньше ожидаемого

17.10.2020, 13:17, Разное

Раньше ожидаемых сроков прибыл в Европу новый флагман от Sony, Xperia 5 II имеет компактные габариты и актуальные технические характеристики. При этом уже известна цена, по которой смартфон будет продаваться в магазинах и дилерских центрах в России.

В свое время Sony занимала одни из самых высоких позиций на рынке мобильных технологий, но сейчас она не может похвастаться высоким спросом на свою продукцию. В попытках подняться в рейтинге производителей смартфонов японская компания пытается создать топовый аппарат, который бы пользовался высоким спросом. После волны гонки за самый крупный дисплей в телефоне на рынке возникла новая тенденция на компактные габариты устройств. Новый аппарат Sony Xperia 5 II имеет уменьшенные размеры и качественное оснащение.

Девайс был официально представлен в середине прошлого месяца и, судя по обнародованной тогда информации, в продажу должен был поступить только с 19 октября. Однако в европейских магазинах модель появилась раньше, чем предполагалось, а уже через несколько дней Sony Xperia 5 II будет доступен для покупок и в Тайване. Как сообщают зарубежные СМИ, покупатели в ЕС, сделавшие предварительные заказы, уже начали получать телефоны. Стоимость гаджета составляет 900 долларов США, для американских потребителей смартфон обойдется на 50 долларов дороже. В Соединенные Штаты он прибудет с 4 декабря. Возможность оформить предзаказ есть и у россиян, на это еще есть пара дней до 18 октября. Модификация с 8-гигабайтным чипом оперативной памяти и 128 гигабайтами флэш-памяти стоит около 70 тысяч рублей.

Это самый маленький смартфон Sony из линейки Xperia, его вес — 163 грамма, при этом он оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем. Частота обновления изображения экрана составляет 120 герц, а разрешение — 2520 x 1080 пикселей. За мощность и производительность девайса отвечает процессор Snapdragon 865, разрешение основной камеры равно 12 мегапикселям, селфи-объектив 8-мегапиксельный. Долгая работа без подзарядки возможна благодаря аккумуляторной батарее емкостью в 4 тысячи мАч, также аппарат имеет водо- и пылезащиту по стандарту IP65/68.