Стало известно имя убийцы учителя под Парижем

17.10.2020, 13:08, Новости дня

Школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А, сообщили французские СМИ.

Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, французская газета Le Figaro отмечает, что террорист родился в Москве в 2002 году, но проживал во Франции. Перед убийством он крикнул «Аллах Акбар», передает ТАСС.

Правоохранительным органам и спецслужбам не было известно о его радикализации.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала родителей, деда и 17-летнего брата убийцы школьного учителя в пригороде Парижа. В пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили, российские дипломаты запросили информацию о нападавшем у французских властей.

Напомним, в пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.