Самолет столкнулся с автомобилем в Шереметьево

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17.10.2020, 13:08, Новости дня

В аэропорту Шереметьево самолет по касательной столкнулся с автомобилем, рассказали в экстренных службах Москвы.

«При рулежке самолета для высадки пассажиров произошло касательное столкновение крылом со служебным автомобилем», – передает ТАСС.

В результате столкновения пострадавших нет. Происшествие не повлияло на функционирование аэропорта, он работает в штатном режиме.

Напомним, летом в Шереметьево топливозаправщик столкнулся по касательной с самолетом Airbus A321, в результате чего пострадал человек.



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