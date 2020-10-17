Самолет столкнулся с автомобилем в Шереметьево
17.10.2020, 13:08, Новости дня
В аэропорту Шереметьево самолет по касательной столкнулся с автомобилем, рассказали в экстренных службах Москвы.
«При рулежке самолета для высадки пассажиров произошло касательное столкновение крылом со служебным автомобилем», – передает ТАСС.
В результате столкновения пострадавших нет. Происшествие не повлияло на функционирование аэропорта, он работает в штатном режиме.
Напомним, летом в Шереметьево топливозаправщик столкнулся по касательной с самолетом Airbus A321, в результате чего пострадал человек.
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