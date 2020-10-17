Новый iPhone 12 Pro сразу после выхода стал дефицитом

17.10.2020, 12:53, Разное

Очередной смартфон расширенной версии нового поколения производства компании Apple бьет рекорды продаж. Сразу после выхода на рынок iPhone 12 Pro стал дефицитом.

Двенадцатая генерация iPhone была представлена несколько дней назад. Как и в предыдущие годы, она включает несколько вариаций с разными параметрами, дизайном и функционалом. Сегодня начался прием предварительных заказов на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Однако, только стартовав, продажи показали сверх высокий спрос на эти устройства. Желающих приобрести модный девайс оказалось так много, что возник дефицит товаров. Особенно много заявок на покупку расширенной модификации iPhone 12 Pro, стоимость которой равна 999 долларам США.

Базовый аппарат линейки стоит на 200 долларов дешевле. При этом в США Pro-версия с оформлением корпуса в синем цвете в Соединенных Штатах особо востребована, оформленные заказы будут выполнены не ранее 6 ноября. Модели в другом дизайне еще могут быть доставлены до конца октября, однако запасы на складах, по информации руководства Apple, заканчиваются. iPhone 12 также популярен, однако его доставка сможет быть выполнена к 23 октября.

Для российских поклонников продукции «яблочной» корпорации предзаказ станет возможным только с 21 октября, стоимость девайсов составит 80 тысяч за iPhone 12 и 100 тысяч за iPhone 12 Pro. Остальные гаджеты линейки: iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max начнут продавать с 13 ноября, а заказать их можно уже с 6 ноября.