Nokia намерена развернуть сеть 4G на Луне

17.10.2020, 12:53, Разное

Компания Nokia присоединится к программе освоения космоса, для этого техногигант заключил соглашение с NASA. В планах компании — развернуть на Луне мобильную сеть формата 4G.

Как сообщают зарубежные СМИ, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства инвестировало в новый проект Nokia более 14 миллионов долларов США. Стоит отметить, что это не первый для финской компании проект для развертывания систем передачи данных на искусственном спутнике Земли. Менее масштабное сотрудничество с учеными Nokia проводила два года назад. В этот раз речь идет о полном цикле создания высокоскоростной связи LTE на лунной поверхности.

Всего в рамках исследовательской миссии NASA на Луне было заключено договоров почти на 370 миллионов долларов. Предполагается изучение и освоение земного спутника, основную роль в проекте будут играть компании United Launch Alliance и SpaceX. Они должны будут усовершенствовать производственные методы и эксплуатацию ракетного топлива в космосе. Nokia же предстоит объединить пользователей на больших расстояниях друг от друга посредством мобильной сверхбыстрой сети.

Благодаря ей смогут слаженно работать технические объекты, транспорт и инфраструктура, от лунных посадочных модулей до вездеходов. Финские инженеры обещают более надежную сеть, чем все существующие до этого времени. Как конечную цель NASA называет создание лунной базы для возможности более длительной работы астронавтов. Миссию планируется полностью реализовать к 2028 году.