 

Пушков оценил слова Эрдогана о принадлежности Крыма

17.10.2020, 12:48, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании присоединения Крыма Россией.

По словам Пушкова, в то время как отдельные эксперты рассуждают о возможности союза Москвы и Анкары, Эрдоган не признает воссоединение Крыма с Россией.

«Это известная позиция Турции, но ее постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана – своя повестка дня. Ни о каком «союзе» речи и близко идти не может», – отметил сенатор в Telegram.

Ранее Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины. 

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Эрдоган таким образом подтвердил отказ Анкары от крымских татар, турецкому лидеру оказалась важнее кучка отщепенцев. 

Зеленский на пресс-конференции заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу. В Кремле отметили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар. При этом Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их в качестве разменной монеты в политических играх.



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