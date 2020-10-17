NTD – радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» торопятся слить в море до Олимпиады

17.10.2020, 12:35, Новости дня

Собранную после аварии на АЭС «Фукусима» радиоактивную воду в Японии решили как можно скорее слить в море, потому что её больше негде хранить. Такое решение пока неофициально приняло правительство страны, передаёт NTD. Одновременно в стране продолжается подготовка к проведению Олимпиады, перенесённой на лето 2021 года, причём некоторые спортивные состязания планируется проводить менее чем в 60 км от аварийной АЭС.

Правительство Японии решило слить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в море. Как ожидается, официально об этом объявят в течение месяца. Спикер кабинета министров Японии Кацунобу Като сказал, что правительство постарается утвердить все нюансы как можно скорее.

КАЦУНОБУ КАТО, спикер кабинета министров Японии: Мы не можем постоянно откладывать решение по вопросу отработанной воды, чтобы не задерживать процесс остановки атомной электростанции «Фукусима-дайити». Мы активизируем обсуждения внутри правительства. Решение будет своевременным и ответственным.

Как пишет компания-оператор АЭС Tokyo Electric, с момента аварии на станции в 2011 году было собрано уже более миллиона тонн заражённой воды. И это пока одна из самых острых проблем в процессе остановки реакторов, поскольку воду негде хранить.

Как ожидается, операция по отключению АЭС и очистке территории может занять десятилетия. Однако общественность снова обратила внимание на проблему на фоне подготовки к Олимпиаде. Спортивное мероприятие состоится в Токио летом следующего года, и некоторые состязания будут проходить менее чем в 60 километрах от АЭС.

Между тем, на стадионе Иокогамы проводят тестовые бейсбольные матчи при заполненности трибун на 80 процентов. Так власти пытаются проверить действенность мер безопасности при COVID-19 на крупных мероприятиях в преддверии Игр. Пока допустимая заполняемость на стадионах Японии составляет 50 процентов.

Меры включают измерение температуры всем зрителям и установку средств для дезинфекции по территории стадиона. Кроме того, у каждого посетителя берут контактную информацию, чтобы связаться с ним в случае масштабной вспышки.

Также посетителей просят меньше кричать и не вставать со своих мест, а между рядов больше не ходят торговцы с закусками и напитками. Если испытания будут успешными, то число зрителей разрешат увеличить всем профессиональным стадионам Японии.

Дата выхода в эфир 16 октября 2020 года.