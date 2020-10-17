 

В РФ за сутки выявили 14,9 тыс. случаев коронавируса

17.10.2020, 12:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 14922 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4648, Санкт-Петербурге – 659, Московской области – 458. 

Всего в стране выявлено 1 384 235 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 065 199 человек, из них 8617 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 279 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 24002 человека.

Накануне, 16 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 150. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 228.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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