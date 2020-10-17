Азербайджан заявил об уничтожении Су-25 ВВС Армении

17.10.2020, 12:08, Новости дня

Азербайджанские подразделения ПВО уничтожили самолет Су-25 ВВС Армении, информирует министерство обороны Азербайджана.

«17 октября около подразделения Противовоздушной обороны Азербайджана точным огнем уничтожили штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, предпринявший попытку нанести авиаудары по позициям наших подразделений на Джебраильском направлении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Между тем в министерстве обороны Армении сразу же опровергли информацию о сбитом штурмовике.

«Заявление МО Азербайджана о том, что 17 октября они якобы сбили принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, является очередной дезинформацией», – написала на своей старнице в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.

Ранее армянская сторона сообщала о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в конце сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Карабахе называют самым опасным с 1994 года.