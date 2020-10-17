 

Азербайджан заявил об уничтожении Су-25 ВВС Армении

17.10.2020, 12:08, Новости дня

Азербайджанские подразделения ПВО уничтожили самолет Су-25 ВВС Армении, информирует министерство обороны Азербайджана.

 «17 октября около подразделения Противовоздушной обороны Азербайджана точным огнем уничтожили штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, предпринявший попытку нанести авиаудары по позициям наших подразделений на Джебраильском направлении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Между тем в министерстве обороны Армении сразу же опровергли информацию о сбитом штурмовике.

«Заявление МО Азербайджана о том, что 17 октября они якобы сбили принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, является очередной дезинформацией», – написала на своей старнице в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства  Шушан Степанян.

Ранее армянская сторона сообщала о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в конце сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Сборная Украины по пляжному футболу завоевала бронзу Евролиги

18.07 / С начала года на КПВВ в Донецкой области задержали 152 человека, которые находились в розыске – Нацполиция

31.08 / Полиция возбудила дело после избиения блогера Егора Жукова

07.10 / Изобретатель “пенальти черпачком” Паненка попал в реанимацию с коронавирусом

23.07 / Хабаровск – Москва: мнение американских экспертов

24.08 / Немецкие врачи: анализы указывают, что Навальный был отравлен

04.10 / В Степанакерте опровергли заявление Баку о ранении главы Карабаха

24.06 / Гривна продолжает дорожать по отношению к доллару

12.09 / Семья из Москвы обвинила адвоката Пашаева в хищении жилья

12.10 / Климкин о событиях в Беларуси: Для нас самое время начать более активную игру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска