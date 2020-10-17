Жуткие события в особняке Саммервинд

17.10.2020, 12:01, Разное

В мире очень много так называемых домов с привидениями – сооружений, в которых происходят странные события. Эта история о таком доме, где происходила очень яркая аномальная деятельность, сказавшаяся на психике его обитателей.

Многие считают, что призраков не существует, а все подобные истории лишь плод человеческого воображения. Однако в этой истории хозяин дома настолько верил в то, что живет под одной крышей с паранормальными сущностями, что это свело его с ума.

Этот дом известен как особняк Саммервинд ("Летний ветер"), а до того именовался "Домом Ламонта". Сейчас от него остался лишь каменный фундамент с подвалом и остатки от кирпичных дымоходов, потому что в 1988 год дом сгорел из-за странного пожара.

Это место находится на берегу озера Вэст-Бэй в округе Вилас, штат Висконсин (США) и считается самым популярным паранормальным местом в штате. Сюда до сих пор регулярно приходят группы исследователей аномальных явлений или любопытные подростки.

В начале ХХ века дом представлял собой скромную обитель рыбака, но в 1916 году политик Роберт Ламонт купил дом и полностью перестроил его, превратив в большой двухэтажный, с мансардой, особняк. Особенно хорошо ему удался каменный мост с арками, проходящий мимо дома. Он был построен в традиции средневековых замков Европы.

В этом месте Ламонт отдыхал от политической жизни Вашингтона, пока не занял пост министра торговли, но и потом регулярно приезжал сюда. Всего он прожил в этом доме 15 лет и за это время прислуга регулярно сообщала ему, что в доме происходят очень странные и пугающие вещи, в том числе явно водятся призраки.

Ламонт однако не верил этим "сказкам", но однажды в доме очевидно случилось что-то очень страшное, потому что, по рассказам очевидцем, в один день Ламонт внезапно так поспешно сбежал из особняка, что бросил там все свои вещи. Это произошло в середине 1930-х годов.

Как рассказывали те же очевидцы, это произошло после того как Ламонт лично столкнулся с призраком, посчитав его грабителем, а потому выстрелил в него из своего пистолета. Но пуля прошла через тело призрака словно нож через масло, не причинив призраку никакого вреда. Ламонт пришел в ужас и выстрелил еще несколько раз, но все произошло как и в первый выстрел.

Следы от этих пуль в последующие годы можно было увидеть на двери подвала в кухне.

После бегства Ламонта в доме почти 40 лет никто не жил и он постепенно пришел в запустение. Но в начале 1970-х годах его немного почистили, подкрасили и выставили на продажу по низкой цене. Вскоре в дом приехали его новые владельцы – семья Хиншоу в составе Арнольда, его жены Джинджер и четверых их детей.

Практически сразу же они стали сообщать о загадочных явлениях в доме: в коридорах мелькали пугающие тени, кто-то тихо разговаривал в пустых комнатах и эти голоса смолкали, когда в комнату входил человек, электрические приборы постоянно ломались, а подвижные предметы вроде дверей или оконных створок странным образом заедали или сами собой распахивались.

Одно окно оказалось особенно "одержимым", его верхняя створка постоянно опускалась или поднималась, поэтому в конце концов Арнольд забил ее гвоздями.

Потом семья Хиншоу стала видеть призрак женщины, которая возникала в столовой. А затем однажды утром Арнольд подошел к своей машине, чтобы поехать на работу, а машина ярко вспыхнула пламенем и сгорела.

Хиншоу пытались не обращать внимание на эти странности, потому что не хотели покидать дом, имеющий историческую ценность, который достался им так дешево. Они наняли ремонтную бригаду, чтобы попытаться окончательно привести дом в порядок. Но рабочие стали жаловаться на непонятные недомогания во время присутствия в доме, а потом и вовсе прекратили выходить на работу, заявив что не желают подвергаться нападениям призраков.

После этого Хиншоу решили сами доделать ремонт. Они начали красить шкаф в одной из спален и обнаружили у задней стенки шкафа большой ящик для обуви. Когда они сдвинули его, за ним оказалось темное отверстие, ведущее в нишу между стенными перегородками. И когда Арнольд Хиншоу решил втиснуться в эту узкую дыру, он сильно испугался – его фонарик высветил там какие-то кости.

Поначалу Арнольд утешал себя тем, что туда просто залезло какое-то животное и сдохло там. Дыра была очень узкой и было сложно рассмотреть что там в реальности, поэтому Арнольд решил попросить свою дочь Мэри залезть туда. И когда девочка залезла в дыру, она громко завопила: это был человеческий скелет!

Эта часть истории об особняке Саммервинд самая запутанная, потому что все известно лишь со слов тех, кому дети Хиншоу рассказали об этом спустя годы. Или же не рассказывали и все это было лишь домыслами и сплетнями соседей.

Так или иначе, из ниши в стене якобы был вытащен человеческий череп с налипшими на него длинными черными волосами, а потом мумифицированная человеческая нога и рука. Хиншоу были в ужасе, но по какой-то причине ничего не сообщили полиции, и более того, они почему-то решили положить кости обратно в нишу и снова закрыть ее ящиком для обуви.

Вскоре после этого события аномальные явления в особняке Саммервинд стали происходить более интенсивно. Арнольд начал бояться спать по ночам и чтобы не заснуть, играл всю ночь на старинном органе, который он купил давно и перевез его в особняк. Ему всегда нравилось играть на органе, но теперь это была совсем другая музыка, очень мрачная и жуткая. Потом мелодии вообще превратились просто в бешеную смесь бряцанья по клавишам.

Джинджер просила мужа прекратить делать это, но Арнольд сказал, что не может, потому что "демоны в его голове" приказывают ему сделать это. Дети Хиншоу были очень напуганы, они стали спать все вместе в одной спальне, находившейся дальше всех от комнаты с органом.

Через шесть месяцев после переезда в особняк Саммервинд Арнольд окончательно свихнулося и был отправлен в психбольницу, а потом его жена попыталась покончить с собой.

Затем Джинджер все-таки взяла себя в руки, забрала детей и уехала к своим родителям в другой город. Спустя еще несколько лет она развелась с мужем, восстановила психическое здоровье и удачно вышла замуж за другого мужчину.

Спустя еще несколько лет Раймонд Бобер – отец Джинджер внезапно захотел купить особняк Саммервинд, чтобы превратить его в отель для туристов. Джинджер пришла в ужас, ранее она ничего не говорила родителям о том, что в этом доме живут призраки, но все равно пыталась убедить отца не делать этого.

Потом она наконец рассказала отцу о призраках, но внезапно оказалось, что Раймонд уже знал об этом. и более того, он лично видел одного из призраков, когда приезжал в особняк Саммервинд чтобы навестить семью Хиншоу. Раймонд рассказал дочери, что встретил призрак мужчины по имени Джонотан Карвер и тот поведал ему, что бродит по дому, чтобы найти некий старый документ, который ему передали индейцы сиу.

Этот документ 18 века имел политическую силу, так как в нем утверждалось право владения северными землями штата Висконсин. Документ якобы был спрятан в ящике где-то в фундаменте особняка Саммервинд. По словам Раймонда Бобера призрак просил помочь ему найти этот документ, лишь тогда он обретет покой.

В 1979 году Раймонд Бобер написал книгу о паранормальных явлениях в особняке Саммервинд, где описал свою встречу с Карвером, свои странные сны и другие вещи. К тому времени он продолжал придерживаться своей идеи превратить особняк в отель, однако этим планам так и не было дано свершиться. Рабочие снова жаловались на недомогания, инструменты исчезали, происходили странные события, а жена Раймонда Бобера жаловалась, что за ней следит кто-то невидимый.

А потом Раймонд Бобер обнаружил еще более тревожную вещь – комнаты особняка меняли свои размеры! Однажды он измерял комнаты, а на следующий день измерил снова и обнаружил, что длина и ширина комнат изменилась – комнаты стали шире и длиннее. Потом он решил сфотографировать комнаты с разницей в несколько дней и отметил на снимках изменение размеров пространства.

Вскоре ремонтные работы были остановлены, так как Раймонд отказался от своей затеи. Затем он самостоятельно начал копаться в фундаменте особняка в попытке найти тот самый документ. Он провел тут немало дней и ночей, но ничего не обнаружил.

В начале 1980-х дом был окончательно заброшен и начал быстро приходить в запустение. В 1986 году его продали трем инвесторам, у которых были планы на это место, но им опять что-то помешало. А в 1988 году дом полностью сгорел, якобы после удара молнии, но на самом деле по неизвестной причине.