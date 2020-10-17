 

Назван укрепляющий кости и предотвращающий болезни сердца овощ

17.10.2020, 11:53, Разное

Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал овощ, который предупреждает болезни сердца и способствует укреплению костей. Речь идет о свежих огурцах.
Овощ в основном содержит воду и клетчатку. За счет этого происходит утоление жажды, а также у человека появляется чувство насыщения. Работу сердечно-сосудистой системы улучшают соли калия. За укрепление костей, в свою очередь, отвечают кремний и кальций.

В первую очередь рекомендуется включить в рацион свежие огурцы. Овощ в соленом виде не так полезен из-за состава.

Здоровые люди могут есть огурцы практически без ограничений. Последние касаются тех, у кого наблюдается нарушение водно-солевого баланса. В целом в день рекомендуется употреблять два-три огурца. Если отсутствуют отеки, то количество данного овоща в рационе можно увеличить.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Мнение: Наказала палкой за секс в кустах

25.08 / Мнение: Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива?

14.07 / Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения

22.07 / Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом

28.07 / Личное: Попсята

29.08 / Названы тревожные сигналы дефицита “солнечного” витамина D

04.10 / Мнение: Экологическая диверсия?

24.06 / Парад Победы в Петербурге

16.10 / Мнение: О фатальном провале российской внешней политики

15.07 / Ученые обнаружили костяной топорик возрастом 1,4 миллиона лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска