Назван укрепляющий кости и предотвращающий болезни сердца овощ

17.10.2020, 11:53, Разное

Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал овощ, который предупреждает болезни сердца и способствует укреплению костей. Речь идет о свежих огурцах.

Овощ в основном содержит воду и клетчатку. За счет этого происходит утоление жажды, а также у человека появляется чувство насыщения. Работу сердечно-сосудистой системы улучшают соли калия. За укрепление костей, в свою очередь, отвечают кремний и кальций.

В первую очередь рекомендуется включить в рацион свежие огурцы. Овощ в соленом виде не так полезен из-за состава.

Здоровые люди могут есть огурцы практически без ограничений. Последние касаются тех, у кого наблюдается нарушение водно-солевого баланса. В целом в день рекомендуется употреблять два-три огурца. Если отсутствуют отеки, то количество данного овоща в рационе можно увеличить.