 

Ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев

17.10.2020, 11:53, Разное

Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали снимки Сахары и обнаружили в африканской пустыне почти два миллиарда деревьев. Как пишет издание Nature, эта территория оказалось не такой бесплодной на растительность, как считалось ранее.
Кроме Сахары, исследователи также изучили пустыню Сахель. Как отметил Мартин Брандт, который работает в Копенгагенском университете, речь идет о 1,8 миллиардах деревьев. По словам ведущего автора исследования, есть территории, где нет какой-либо растительности. Однако встречались в пустыне и места, где достаточно высокая плотность деревьев.

Подсчет деревьев стал весьма трудоемким занятием, так как качество спутниковых снимков оставляло желать лучшего. Ученые отобрали изображения с высоким разрешением и с помощью компьютерного интеллекта распознали заданные объекты. Мартин Брандт отметил, что он и сам вел подсчеты, а для того, чтобы идентифицировать около 90 тысяч растений, ему понадобился год. Современный метод значительно облегчил эту задачу, а исследователи проанализировали почти 11 тысяч снимков, изучив 1,3 миллионов квадратных километров пусть Сахара и Сахель.

Исследователи считают, что подобная информация поможет измерить накопление углерода на суше и бороться с обезлесением Земли. Спустя десять лет исследователи планируют повторить подсчет, чтобы понять, насколько эффективными являются усилия, предпринимаемые для защиты планеты.



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