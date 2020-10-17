 

В iPhone появится подэкранный Touch ID

17.10.2020, 11:53, Разное

Несколько лет подряд эксперты индустрии мобильных технологий предрекали появление в iPhone подэкранного дактилоскопа. Несмотря на то, что такой тип Touch ID до сих пор не реализован компанией Apple, он может появиться уже в следующем поколении смартфонов.
Сейчас американский IT-гигант продолжает работу над технологией размещения сканера отпечатка пальца под дисплеем. Как сообщают инсайдеры, инновация может появиться в культовом устройстве одновременно с исчезновением «моноброви», в которой производитель расположил разнообразные датчики. Их положение также может быть изменено в последующих модификациях устройства.

Впервые о вероятности появления подэкранного датчика заговорили в 2017 году, в преддверии выхода iPhone X. Однако несмотря на все предположения и нестандартность смартфона, его дактилоскоп был самым обычным. При этом именно этот девайс стал пионером в продвижении безрамочного формата и «челки» вверху экрана.

Как сообщают сейчас блогеры, традиционно освещающие инновации мобильной индустрии, разрабатываемый в Apple сенсор получил кодовое наименование MESA. Сроков внедрения новинки пока не называют, однако это может произойти в ближайшее время, уже в 2021 году. Заявивший о работе над устранением «челки» и интеграцией в экран сканера дактилоскопии L0vetodream ранее точно предсказывал появление и характеристики iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini, поэтому есть основания верить его новым прогнозам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Москвичи подали в суды более 24 тысяч жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции

11.10 / Эксперты рассказали об опасности полной разрядки батареи смартфона

22.07 / По примеру Марка Цукерберга: Кристиан Бейл проводит время на пляже с семьей

07.09 / Мнение: Абсурд с Навальным не вписывается в практику спецслужб

03.10 / Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах

27.06 / Мнение: Количество убийств в России, британский фильм про Скрипалей и компромат Болтона на Трампа

24.06 / Учёные назвали главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

07.07 / Эксперты заявляют, что у трех четвертей людей развивается «тихий» иммунитет

14.08 / Новую соблазнительную коллекцию Эмили Ратажковски раскупили за 10 часов

04.08 / Ирина Безрукова, Ирина Хакамада, Денис Шведов и другие на премьере фильма “Неистовый”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска