В iPhone появится подэкранный Touch ID

17.10.2020, 11:53, Разное

Несколько лет подряд эксперты индустрии мобильных технологий предрекали появление в iPhone подэкранного дактилоскопа. Несмотря на то, что такой тип Touch ID до сих пор не реализован компанией Apple, он может появиться уже в следующем поколении смартфонов.

Сейчас американский IT-гигант продолжает работу над технологией размещения сканера отпечатка пальца под дисплеем. Как сообщают инсайдеры, инновация может появиться в культовом устройстве одновременно с исчезновением «моноброви», в которой производитель расположил разнообразные датчики. Их положение также может быть изменено в последующих модификациях устройства.

Впервые о вероятности появления подэкранного датчика заговорили в 2017 году, в преддверии выхода iPhone X. Однако несмотря на все предположения и нестандартность смартфона, его дактилоскоп был самым обычным. При этом именно этот девайс стал пионером в продвижении безрамочного формата и «челки» вверху экрана.

Как сообщают сейчас блогеры, традиционно освещающие инновации мобильной индустрии, разрабатываемый в Apple сенсор получил кодовое наименование MESA. Сроков внедрения новинки пока не называют, однако это может произойти в ближайшее время, уже в 2021 году. Заявивший о работе над устранением «челки» и интеграцией в экран сканера дактилоскопии L0vetodream ранее точно предсказывал появление и характеристики iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini, поэтому есть основания верить его новым прогнозам.