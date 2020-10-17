 

Первый смартфон в 2021 году: Samsung Galaxy S21 выйдет в начале января

17.10.2020, 11:50, Разное

Открыть новый 2021 год первой хочет компания Samsung, Galaxy S21, новый флагман южнокорейского IT-гиганта выйдет в начале января. При этом ранее выпуск данной модели прогнозировали на более поздний срок.
Как сообщают инсайдеры, сейчас корпорация в экстренном режиме работает над новинкой. Стоит отметить, что существующий на рынке флагман Samsung не получил большой популярности и его продажи не дают высоких результатов. По этой причине руководство корпорации могло принять решение о замене аппарата на новое поколение. Кроме того, имеет здесь значение и проблемы конкурента, китайской Huawei. И последняя вероятная причина, которую называют эксперты, может состоять в стремлении развести по времени выпуск линейки Galaxy Z и аппаратов с индексом S/Note.

При этом техноблогеры напоминают, что подобные слухи о ранних стартах очередных флагманских моделей Samsung появляются ежегодно. Однако, если верить аналитикам, только сейчас у компании появилась наиболее мощная мотивация для такого шага.

Технические характеристики устройства пока не известны, скорее всего, в нем установят производительный и быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 875, сертифицированный по стандарту 3C. В комплекте со смартфоном будет идти также 25-ваттное зарядное устройство, а аккумуляторная батарея получит мощность в 3880 мАч. Остальные подробности, сроки появления в продаже, а также стоимость девайса появятся ближе к его официальной презентации.



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