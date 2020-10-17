В Сети появились фото упаковки Huawei Mate 40 Pro+ с 12/256 гигабайт памяти

17.10.2020, 11:50, Разное

Вскоре на международный рынок выйдет очередной флагманский смартфон от компании Huawei. Mate 40 Pro+ получил актуальное оснащение и 12/256 гигабайт памяти, фото упаковки устройства уже появились в Сети.

Снимок коробки смартфона опубликовали блогеры, традиционно рассказывающие о грядущих новинках в сфере мобильных технологий. Как известно, официально Huawei Mate 40 Pro+ производитель представит 22 октября, однако уже сейчас есть возможность немного ознакомиться с возможностями аппарата.

Как видно на изображениях, оперативная память гаджета составляет 12 гигабайт, что позволит расширить возможности его многозадачности. Энергонезависимый флэш-накопитель для хранения всевозможного контента получил объем в 256 гигабайт.

Покупатель может рассчитывать и на качественные камеры в флагмане от Huawei, поскольку, как видно по надписям на упаковке, китайский концерн сотрудничает в создании этого смартфона с компанией Leica, авторитетным производителей высококачественной оптики. Уже сейчас говорят о наличии в указанной модели лучшей камеры на рынке, разрешение ее основного объектива составляет 108 мегапикселей и будет дополняться множеством оптимизированных возможностей оптического приближения и профессиональных режимов фото- и видео-съёмки.

Предполагается, что в качестве процессора в Huawei Mate 40 и его модификациях установят 5-нанометровый однокристальный фирменный чип Kirin 9000, в котором уже есть встроенный модем для работы в сетях пятого поколения. Экран, скорее всего, будет выполнен по технологии «водопада», кроме того, смартфон получит поддержку быстрой зарядки в 66 Ватт. Какими будут остальные характеристики и функционал гаджета, также его стоимость станет известно ближе к официальной презентации.