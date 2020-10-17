Биолог рассказала, почему ПЦР-тесты иногда не выявляют наличие COVID-19

17.10.2020, 11:50, Разное

Биолог Анна Баранова рассказала, почему ПЦР-тесты иногда не показывают наличие в организме человека COVID-19. Такая ситуация наблюдается, если вирус из носоглотки опустился в легкие.

Баранова назвала ПЦР-тест очень точным, но скалывается впечатление, что сейчас коронавирус начал быстрее опускаться в легкие. Возможно, это связано с тем, что он мутировал. Не исключено, что само тестирование медики начали проводить позже. В частности, человек несколько дней соблюдает изоляцию, а только потом сдает анализы. В это время он полощет горло и промывает нос. Данные мероприятия не спасут от болезни, но сам вирус станет вытесняться из носоглотки.

Если COVID-19 отсутствует в носоглотке, то тестирование не покажет его наличие. В этом случае определить возможное присутствие коронавируса можно посредством бронхоальвеолярного лаважа. Манипуляцию медик назвала не самой приятной. Вторым вариантом является анализ кала с выделением ДНК. В данном случае довольно тяжело автоматизировать процесс.

Бывают ситуации, когда у человека три дня длится пневмония, но ПЦР-тест показывает негативный результат. Например, пациент перенес COVID-19 весной, и в его организме выработались антитела. При повторном заражении они начали бороться с вирусом в тех местах, где его больше всего. На весь организм антител просто не хватает. Основная битва с инфекцией продолжится в легких, а в этом случае обнаружить вирус посредством теста не получится.