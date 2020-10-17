Партию Саакашвили обвинили в целенаправленном распространении вируса

17.10.2020, 11:50, Новости дня

Власти Грузии назвали «целенаправленным вредительством» проведение в Батуми сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили митинга перед выборами в парламент 31 октября, который прошел без соблюдения норм поведения в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Митинг состоялся на бульваре Батуми и, по оценке исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, собрал 1,5 тыс. человек, включая стариков и детей.

«Единое национальное движение» этим митингом продемонстрировало, что злость и вредительство – их главное отличие», – сообщил исполнительный секретарь на брифинге 17 октября.

По словам Ираклия Кобахидзе, собрав людей в ночь на субботу на митинге в центре Батуми, сторонники экс-президента «целенаправленно хотели распространить вирус в столице Аджарии и в ее регионах».

«Власти, врачи, народ стоят по одну сторону барьера, а Саакашвили и его партия вместе с вирусом – по другую», – сообщил он, призвав ЦИК отреагировать на этот митинг.

В Батуми в эти дни наблюдается вспышка коронавируса, на месте уже находятся специальные группы эпидемиологов.

В Грузии 16285 людей заболело коронавирусом, 7827 излечились, 128 скончались.

По видеосвязи к собравшимся в Батуми обратился глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили, пообещавший скоро вернуться в Грузию.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе предположил вспышку коронавируса в Аджарии после митинга «националов».

«Этот митинг – против собственной страны и ее общественности! – сообщил он. – Для Саакашвили судьба собственного народа имеет нулевое значение».

Ранее Саакашвили обвинил Россию в «COVID-агрессии» против Грузии. Заочно осужденный на родине на три года и шесть месяцев лишения свободы бывший президент в комментарии грузинскому телеканалу «Мтавари архи» («Главный канал») заявил, что распространение коронавируса в Грузии якобы началось с прибывших в Тбилиси граждан России. Затем россияне, утверждает он, будто бы привезли коронавирус в Батуми.