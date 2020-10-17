В США задержали экс-министра обороны Мексики из-за связи с торговлей наркотиками

17.10.2020, 11:40, Новости дня

Бывший министр обороны Мексики, генерал Сальвадор Сьенфуэгос был задержан по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Об этом изданию Time сообщили источники в США и Мексике 16 октября.

Они отметили, что Сьенфуэгоса задержали на основании ордера управления по борьбе с наркотиками США. Ордер предъявлен по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Высокопоставленный мексиканский чиновник рассказал журналистам, что Сьенфуэгос был задержан, когда прибыл в аэропорт Лос-Анджелеса со своей семьей. Члены его семьи были освобождены, а он был доставлен в столичный следственный изолятор.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард написал в своем Twitter, что посол США Кристофер Ландау сообщил ему об аресте генерала в отставке и что Сьенфуэгос имеет право на получение консульской помощи.

He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

Он также подтвердил, что против мексиканского чиновника есть пять обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Desde Los Angeles la Cónsul , Marcela Celorio, reporta : la audiencia será a las 14:30 (16:30 hora de CDMX) se estima será trasladado el Gral Cienfuegos a Nueva York, su abogado llega en unas horas desde México, son 5 cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

Сьенфуэгос с 2012-го по 2018 год был министром обороны Мексики. Он является самым высокопоставленным бывшим чиновником Кабинета министров страны, арестованным с тех пор, как в 2019 году в Техасе арестовали высокопоставленного представителя службы безопасности Мексики Хенаро Гарсию Луну, отмечает Time.