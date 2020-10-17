Труханов заявил, что в Одессе вернут улицы Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии

17.10.2020, 11:40, Новости дня

Одесская городская историко-топонимическая комиссия решила вернуть старые названия проспекта Небесной сотни и улицы Инглези (проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии). Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов написал 16 октября в Facebook.

Труханов подчеркнул, что решение о возвращении старых названий было принято после его обращения.

“Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской дивизии – легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны”, – отмечает он.

Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы… Posted by Геннадий Труханов on Reede, 16. Oktoober 2020

Жуков был членом президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и министром обороны СССР. Он внесен в список лиц, подпадающих под декоммунизацию, который опубликован на сайте Института нацпамяти Украины.

“Отличился многочисленными приказами о расстрелах красноармейцев и мародерством на оккупированных территориях Германии. Участник подавления Венгерской революции 1956 года”, – отмечают в УИНП.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.