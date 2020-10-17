 

Катастрофа Ан-26. Минобороны Украины перечислило первые компенсации родным погибших

17.10.2020, 11:40, Новости дня

Министерство обороны Украины перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом говорится на сайте министерства.

Более 28 млн грн направили Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.

Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского национального университета Воздушных сил. Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Таяние антарктических льдов стало необратимым процессом

01.10 / Армения заявила о гибели 1280 азербайджанских военных в Карабахе

18.07 / Дизельное топливо попало в Москву-реку в подмосковном Красногорске

21.08 / Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову

20.07 / Иран захотел приобрести у РФ новейшее вооружение

07.10 / France 24 – «огромный шаг назад» — Нью-Йорк готовится вернуть ограничительные меры в 9 кварталах

03.10 / Компания AMD прекращает выпуск видеокарты Radeon RX 5700

23.07 / Литва предоставила убежище фигуранту дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

18.08 / Квасьневский – попытки свергнуть Лукашенко могут привести к власти какого-нибудь пророссийского лидера

25.06 / В Кремле напомнили дипломатам США о недопустимости пропаганды гомосексуализма среди детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска