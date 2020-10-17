В США впервые за 70 лет казнят женщину

17.10.2020, 11:40, Новости дня

Генпрокурор США Уильям Барр назначил даты двух федеральных казней, возобновленных в 2020 году после 17-летнего перерыва. Как сообщается на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов, в декабре должны быть приведены в исполнение смертные приговоры Лизе Монтгомери и Брэндону Бернару.

Монтгомери признана виновной в убийстве беременной женщины в 2004 году. Она задушила женщину, которая была на восьмом месяце беременности, кухонным ножом разрезала ей живот и извлекла ребенка, пытаясь выдать его за своего собственного. Три года спустя она была приговорена к смерти.

Как отмечает Reuters, если приговор Монтгомери будет приведен в исполнение, это станет первой федеральной казнью женщины с 1953 года.

Бернар признан виновным в соучастии в убийстве священников Тодда и Спейси Бэгли в 1999 году. Супруги согласились подвезти Бернара и нескольких его сообщников, однако они решили их ограбить и впоследствии застрелили и сожгли вместе с автомобилем. Один из сообщников Бернара был казнен 22 сентября этого года.

Казнь Монтгомери должна быть проведена 8 декабря, Бернара – 10 декабря. Это будут восьмая и девятая федеральные казни в этом году.