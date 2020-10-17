Россияне потребовали включить себя в санкционные списки по «делу Навального»

17.10.2020, 11:20, Новости дня

Пользователи Twitter массово присоединились к акции «явгруппе» и предлагают Евросоюзу включить их в санкционный список по «делу Навального». Санкции в отношении нескольких россиян ввели на этой неделе Евросоюз и Великобритания.

В субботу хештег «явгруппе» вышел на первое место в Twitter. Так тысячи пользователей выражают свое негативное отношение к новым абсурдным санкциям Евросоюза по «делу Навального» и призывают включить себя в эти санкционные списки. В частности, как пишет журналист Дмитрий Стешин, «сограждане сами добавляются в санкционные списки им. Алексия Навального». «В Сети запустили флэшмоб #явгруппе. Не такой славы хотел Навальный, не такой…», – считает Стешин.

Многие из пользователей добавляют к сообщениям собственные фотографии с изображением лозунгов «Навальный – агент ЦРУ», как бы призывая ЕС активнее включать их в санкционные списки.

Сограждане сами добавляются в санкционные списки им. Алексия Навального. В Сети запустили флэшмоб #явгруппе. Не такой славы хотел Навальный, не такой… pic.twitter.com/N4WtEvGKP7

— Дмитрий Стешин (@D_Steshin) October 16, 2020

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейский союз и Великобритания ввели санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, который проходит курс реабилитации в Германии.

В ответ глава МИД Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ. В Совфеде также пообещали аналогичный ответ, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны.

В постпредстве РФ при ЕС заявили, что обоснование решений ЕС при введении антироссийских санкций из-за Алексея Навального граничит с абсурдом, в нем нет даже упоминаний о каких-либо доказательствах.

Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован 20 августа в Омске. Врачи не обнаружили в организме Навального ядов. Позже блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite нашли в организме пациента следы интоксикации от субстанции группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не назвали. Позднее власти ФРГ заявили, что лаборатория бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из класса «Новичок».

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого в ЕС было объявлено о том, что в отношении причастных к «отравлению» блогера лиц будут введены персональные санкции. Им запретят въезд на территорию ЕС, а также заморозят банковские европейские счета, если таковые будут обнаружены.