Мнение: В США раскулачивают владельцев квартир

17.10.2020, 11:10, Разное

«Всякая собственность есть кража». Эта словесная бомба Пьера Прудона стала сейчас в американских соцсетях даже более популярным оружием, нежели сравнение собеседника с Гитлером. Кстати, раз уж речь зашла о Гитлере: знаете ли вы, что во время Войны на нашей стороне сражался красноармеец Семён Гитлер? Он был наводчиком станкового пулемёта и заслужил во время обороны Одессы медаль «За отвагу»:

http://www.podvignaroda.ru/?#id=47012064

К теме поста это отношения не имеет, я всего лишь хотел ещё раз напомнить, что судить о людях по фамилии — дело пустое.

Реплику «всякая собственность есть кража» американцы используют для травли лендлордов: владельцев недвижимости, сдающих её в аренду. «Аренда — это воровство», «владельцев недвижимости — в тюрьму», «долой лендлордов»: я даже затрудняюсь сказать, кто вызывает в Рунете столько же ненависти, сколько владельцы домов и квартир в США.

Невинный твит, — «Поздравьте меня, я выплатил первый взнос за вторую квартиру, буду её сдавать», — может спровоцировать шторм гневных комментариев с самыми мрачными пожеланиями новоиспечённому владельцу квадратных метров. Молодых американцев приводит в состояние неконтролируемой ярости сама мысль о том, что кто-то будет ежемесячно забирать у них деньги за аренду. Соцсети пора уже в последние годы расшифровывать как социалистические сети: жалобы на лендлордов там теперь не менее популярны, чем плачи на безразличие девушек.

В ходе обсуждения социалисты часто с ностальгией пишут про Мао Цзедуна, под руководством которого в Китае лендлордов убивали физически, а также размещают фотографии с телами убитых лендлордов. Тут есть некоторая путаница: английское слово лендлорд означает и помещиков (Мао расправлялся именно с помещиками), и владельцев квартир, сдающих их в аренду. Американские социалисты, однако, на эти нюансы внимания обращают:

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Land_Reform#Height_of_the_landlord_purge_(1949–1953)

Если с одной стороны квартирного вопроса мы видим социалистов, то с другой стороны находятся наивные люди, которых я обозначу в сегодняшней статье термином «майамские дураки». Это обеспеченные представители среднего класса, вкладывающие деньги в недвижимость. Типичный «майамский дурак» — успешный врач, юрист или программист, имеющий отличную зарплату, и тратящий свободные деньги на покупку квартир по методу Кийосаки. Он покупает квартиру, вселяет туда жильцов и покрывает большую часть ипотеки с аренды, которую платят ему жильцы. Получается, что «квартира платит сама за себя», постепенно переливаясь из собственности банка в собственность ипотечника.

Увидев, что схема сработала, майамский дурак покупает вторую квартиру, третью, четвёртую… как правило, чтобы не заморачиваться, все квартиры берутся в одном доме, а все кредиты — в одном банке.

Понятно, что при первых же проблемах эта «выгодная» схема рушится, как карточный домик. Рынок недвижимости слегка проседает, жильцы сразу нескольких квартир съезжают, и майамский дурак внезапно начинает осознавать, что его друг-финансист был не трусливым хомяком, боящимся собственной тени, а хорошим специалистом, верно указывавшим на очевидные риски. Зарплаты и платежей по аренде перестаёт хватать на выплаты по ипотеке, стоимость квартир падает слишком низко, чтобы их можно было выгодно продать, и, промучавшись несколько месяцев, майамский дурак распродаёт все свои квартиры, пытаясь отсрочить подступающее к нему банкротство.

Так было в 2019 году. Коронавирусный карантин и выборы президента США оживили квартирное шоу ещё сильнее: законодатели продавили «эвикшн бан», то есть запрет на выселение неплательщиков из квартир. Лендлорды попали в ножницы: арендаторам разрешили полгода не платить за квартиры, тогда как сами лендлорды по большей части вынуждены были платить ипотеку в полный рост. Представьте: полгода (!) жильцы живут у вас бесплатно, а вы всё это время должны перечислять банку деньги за квартиры, в которых они живут. Как будто этого мало, во многих городах установили потолок арендной платы, причём весьма низкий потолок. Не имея возможности ни выселить жильцов, ни хотя бы установить нормальную цену аренды на свободные квартиры, лендлорды начали разоряться пачками, что вызвало бурные аплодисменты социалистической молодёжи.

Банки забирали квартиры у разоряющихся лендлордов, а потом оптом продавали эти квартиры крупным синдикатам: тем же лендлордам, только не в виде доктора на пенсии с 5 квартирами, а в виде корпорации с 5 тысячами квартир. Вскоре выяснилось, что мэры-демократы, привыкшие безнаказанно грабить лендлордов-частников, справиться с синдикатами не могут. В ответ на требование сдавать квартиры задёшево синдикаты просто закрывают на замок целые улицы, после чего снять квартиру в городе становится почти невозможно: на каждую освобождающуюся квартиру выстраивается длинная очередь из претендентов. Сие есть классика социализма: фиксированные цены надёжно провоцируют дефицит.

Сейчас в США планируют усугубить веселье, расширив эвикшн бан, — запрет на выселение, — с 6 до 12 месяцев. На рынке недвижимости жду суровейшего передела, в ходе которого средний класс пострадает сразу, а ненавидящие лендлордов социалисты — чуть позже, когда разрушение рынка вызовет неизбежный дефицит арендного жилья. В выигрыше, вероятно, окажутся крупные игроки, которые смогут задёшево скупить товар первой необходимости — квартиры для сдачи в аренду.