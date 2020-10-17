Диетолог Прунцева рассказала, кому нельзя есть кукурузу

17.10.2020, 10:40, Разное

Диетолог Тамара Прунцева рассказала, кому нельзя есть кукурузу. Также она объяснила, ка из продукта можно извлечь максимальную пользу.

Кукуруза является не только вкусной и полезной, в ней содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, необходимых для работы сердечно-сосудистой системы и нормального метаболизма. Кукуруза представляет собой источник витаминов К, Е, А D. В ней имеется калий, железо, магний, фосфор и медь, поэтому ее употребление является профилактикой анемии.

В продукте содержится небольшое число калорий, за счет этого его могут есть люди, желающие сбросить лишние килограммы. Однако для похудения не подходит попкорн или же кукурузные палочки. В последних зачастую присутствует сахар, поэтому калорийность сразу же повышается.

Кукурузу можно употреблять практически всем, но определенные ограничения все-таки есть. Продукт нужно исключить из рациона людям, имеющим проблемы с ЖКТ.