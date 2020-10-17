Ксения Собчак чуть не потеряла платье во время танца

17.10.2020, 10:40, Разное

Ведущая и журналист Ксения Собчак во время зажигательного танца едва ли не потеряла платье. Соответствующим роликом она поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

На видео Ксения Собчак запечатлена в длинном красном платье с глубоким декольте в одном из ночных клубов. Чтобы ей было комфортно двигаться, она дополнила образ белыми кедами. В один момент с плеча теледивы упала ткань, в результате грудь блондинки едва ли не оголилась. Собчак смогла вовремя поправить наряд и продолжила танцевать.

В описании к посту журналист прокомментировала введение новых ограничительных мер в Москве в связи с резким скачком числа заболевших COVID-19. Теперь, чтобы посетить ночные клубы, все желающие должны пройти регистрацию. Перед тем, как зайти в здание, потребуется отсканировать QR-код и уведомить контролирующие органы о своем визите.

Наряду с негативными моментами есть и хорошая новость, ведь разрешения ни у кого спрашивать не нужно. Пока столичные власти решили оставить бизнес в деле. У людей, в свою очередь, есть возможность отдохнуть в подобных заведениях. Регистрация позволит в оперативном порядке уведомить человека о возможной угрозе инфицирования коронавирусом. В таком случае нужно будет сдать тест на наличие COVID-19. Если человек получит отрицательный результат, не придется находиться дома две недели.

Собчак отметила, что в Европе из-за увеличения количества заболевших постепенно закрывают рестораны и бары. Где-то подобные заведения не работают вообще, но в ряде стран они открыты до шести или же восьми часов вечера. Вечерами из-за пандемии по-прежнему является пустым Нью-Йорк.