 

Светлана Ходченкова рассказала о любви к постельным сценам

17.10.2020, 10:40, Разное

Известная российская актриса Светлана Ходченкова заявила о любви к постельным сценам. Она всегда готова сыграть их, если ей досталась яркая роль. Знаменитость объяснила, почему совершенно не боится обнажаться перед камерой.
Светлана Ходченкова за всю свою карьеру не раз снималась в постельных сценах. Если они нужны по сценарию, то актриса спокойно к этому относится. В то же время иногда знаменитость прибегает к помощи дублеров. Однако в целом она обожает постельные сцены, ей комфортно их играть.

От откровенных эпизодов Светлана Ходченкова получает большое удовольствие. Сами же актеры на съемках могут отлично провести время. Ходченковой практически всегда попадалась партнеры с прекрасным чувством юмора. Когда в итоге зрители видят проявленную сексуальность, то в постели в это время артисты очень часто смеются. В целом их веселит происходящее в кадре.

Среди экранных возлюбленных Ходченковой присутствует звезда Голливуда Том Харди. В момент непосредственных съемок у нее не было никакого стеснения, поскольку все понимали, что нужно работать.



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