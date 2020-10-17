Пандемия спровоцировала в главных учреждениях ЕС споры о деньгах

17.10.2020, 10:20, Новости дня

Между Европейским советом и Европарламентом разгорелись споры вокруг финансирования деятельности ЕС во время пандемии, а также о выделении средств на ликвидацию её последствий. Часть этих денег должна поступить из Фонда восстановления экономики, а другая — из бюджета Евросоюза. Однако Европарламент обеспокоен тем, что слишком большие денежные потоки направляются на преодоление коронавируса в ущерб другим программам, передаёт Euronews.

Между учреждениями Евросоюза разгорелась борьба вокруг финансирования его деятельности во время пандемии и в период ликвидации её последствий. Часть этих денег поступит из Фонда восстановления экономики, другая — из союзного бюджета. Значительные разногласия возникли по этим вопросам между Европарламентом и Евросоветом. Никто из них пока не предлагает запустить печатный станок.

В июле лидеры достигли договорённости об общей сумме, которую ЕС может потратить в ближайшие годы. Верхний предел этой суммы установлен на уровне 1,8 триллиона евро. Из которых 750 миллиардов евро выделены на программу восстановления экономики под названием «ЕС следующего поколения». И ещё 1,074 триллиона евро — на финансирование остальной деятельности ЕС на следующие семь лет, это называется «Многолетним финансовым рамочным планом».

Европейский парламент встревожен тем, что слишком большие денежные потоки направляются на преодоление нанесённого коронавирусом ущерба. Соответственно, истощаются ресурсы 15 флагманских программ в таких сферах, как инновации, переход к «зелёной экономике», образование — например, программа Erasmus plus. Европарламент направил председательствующей в ЕС Германии предложение поднять потолок бюджета на 39 миллиардов евро.

ХОНАС ФЕРНАНДЕС, евродепутат из Испании: Я верю, что граждане Европы поддерживают позицию парламента. Думаю, к концу года можно прийти к соглашению. Но нам нужно знать, намерен ли Совет ЕС придерживаться предложения, согласованного в июле, будет ли он занимать проевропейскую позицию, к чему стремится и парламент.

Но национальные правительства не хотят увеличивать свой вклад или даже продолжать торг. Они утверждаю, что на переговоры о бюджете и так было потрачено много времени и энергии, и было сделано много уступок.

Ещё один острый вопрос на этих переговорах касается верховенства права. Многие евродепутаты просят увязать выделение средств из семилетнего бюджета с уважением странами-членами основных европейских ценностей. Если это случится, Венгрия и Польша, на которых направлена основная критика за нарушение верховенства права, угрожают заблокировать ратификацию программы «ЕС следующего поколения». Эти две страны поддерживают друг друга, что исключает единогласие.

МАРТА ПИЛАТИ, эксперт брюссельского Центра европейской политики: Обычно ЕС находит компромиссную формулировку применения подобного механизма так, что о своей победе могут объявить и те, кто его предлагает, и те, против кого он направлен. Но в этот раз Европарламент — не скажу «агрессивно», но очень активно считает свою позицию. Поэтому я вижу, что эти переговоры будут на некоторое время немного сложными.

Этот вопрос будет обсуждаться на этой неделе на саммите ЕС. Бюджет должен быть в обязательном порядке утверждён до декабря 2020 года. В противном случае может быть прекращено финансирование программ, которые выполняются в интересах простых граждан.

Дата выхода в эфир 15 октября 2020 года.