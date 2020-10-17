В ответ на санкции Россия прекратит поставки сыра в Швейцарию

17.10.2020, 9:37, Разное

Минпромторг объявил о введении ответных ограничительных мер против Швейцарии в ответ на санкции против четырёх российских компаний, принимавших участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста. В ведомстве приняли решение ударить по наиболее уязвимому месту для европейского государства и установить эмбарго на поставку отечественных сыров в Швейцарию.

«Мы не хотели вводить столь строгую меру, но недружественный шаг властей Швейцарии вынудил нас пойти не ответные меры. Швейцарский народ всегда был и будет братским для России, но этого, к сожалению, нельзя сказать о властях Швейцарии. Для того чтобы они проанализировали своё поведение и сняли аресты с недвижимости руководителей наших компаний Минпромторг вводит запрет на поставку российских сыров в эту замечательную страну. Придётся им есть свои сыры с пальмовым маслом в составе. Как ни прискорбно, но за свои действия нужно нести ответственность», — прокомментировал решение министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ежегодно Россия поставляла в Швейцарию 200 тысяч тонн сыров и конкурировала с Нидерландами за первенство на рынке. Чаще всего швейцарцы покупали «Костромской» сыр и «Российский», в горных районах наибольшую популярность имел «Адыгейский».