Минскими протестующими, разбиравшими тротуарную плитку, оказались сотрудники мэрии Москвы

17.10.2020, 9:37, Разное

Пять сотрудников мэрии Москвы были задержаны на границе Белоруссии и России при попытке вывезти из страны на грузовом автомобиле «КАМАЗ» тротуарную плитку, которая была снята с минских улиц в ходе протестных акций.

Как пояснили задержанные, они полагали, что плитка больше не понадобится в Минске, в то же время российская столица остро нуждается в благоустройстве.

– Это ни в коем случае не протестная акция против Александра Лукашенко. Нам просто понравилась минская тротуарная плитка, она очень красива и сделана по лучшим европейским стандартам. Естественно, мы понимали, что просто так нам никто не разрешит её присвоит. Мы подождали очередного митинга и под видом протестующих решили набрать себе в Москву материала. Участники акций не возражали, мы, правда, не оповещали их о своих планах и не говорили, что мы из московской мэрии. Надеемся, наш поступок не вобьёт клин в многовековые дружеские отношения между славянскими народами. Сергей Семёнович [Собянин] очень уважает Александра Григорьевича [Лукашенко], — рассказал один из задержанных.

Поскольку задержанные являются иностранными гражданами, они содержатся в более комфортных условиях на территории санатория «Белорусочка». В ближайшее время с ними сможет встретиться посол России. Вся тротуарная плитка изъята и будет возвращена на место.