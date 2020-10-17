 

Украина готовится к новому разведению войск на Донбассе – Резников

17.10.2020, 9:25, Новости дня

Украина ведет подготовку к очередному разведения войск на Донбассе на четырех направлениях. Об этом заявил 16 октября во время прямого включения Вашингтон-Киев вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает “Укринформ”.

Он подчеркнул, что на сегодня “уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования”. Однако, по словам вице-премьера, окончательную точку в этих вопросах не поставлена.

“Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их “прокси”, которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске”, – отметил вице-премьер.

Также Резников сообщил, что Украина готовит к открытию до 10 ноября два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда в районе населенных пунктов Счастье и Золотое Луганской области.

В начале этого года СМИ сообщали, что Украина настаивает на разведении разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской (Луганская область), а также вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска “Гнутово” (все – в Донецкой области).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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