В Украине новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки
17.10.2020, 9:25, Новости дня
За сутки 16 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 6410 человек, 109 пациентов умерло. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 17 октября.
Это новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован 15 октября, когда коронавирусом заразилось 5992 человека за сутки.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 293 641, жертвами заболевания стало 5517 человек.
Выздоровело за сутки 2194 человек, всего с начала эпидемии излечилось 124 113 пациентов.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Винницкая область – 8233;
Волынская область – 10 682;
Днепропетровская область – 10 721;
Донецкая область – 6776;
Житомирская область – 9539;
Закарпатская область – 11 626;
Запорожская область – 6259;
Ивано-Франковская область – 16 377;
Киев – 30 010;
Киевская область – 12 439;
Кировоградская область – 1512;
Луганская область – 2334;
Львовская область – 24 539;
Николаевская область – 5567;
Одесская область – 18 519;
Полтавская область – 5738;
Ровенская область – 15 646;
Сумская область – 8524;
Тернопольская область – 17 160;
Харьковская область – 27 929;
Херсонская область – 2380;
Хмельницкая область – 10 480;
Черкасская область – 6619;
Черновицкая область – 17 450;
Черниговская область – 6582.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире к утру 17 октября COVID-19 заболели 39,23 млн человек, 1 млн 103 тыс. человек умерло, 27 млн выздоровело.
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