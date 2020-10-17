 

В Украине новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

17.10.2020, 9:25, Новости дня

За сутки 16 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 6410 человек, 109 пациентов умерло. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 17 октября.

Это новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован 15 октября, когда коронавирусом заразилось 5992 человека за сутки.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 293 641, жертвами заболевания стало 5517 человек. 

Выздоровело за сутки 2194 человек, всего с начала эпидемии излечилось 124 113 пациентов.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так: 

Винницкая область – 8233;
Волынская область – 10 682;
Днепропетровская область – 10 721;
Донецкая область – 6776;
Житомирская область – 9539;
Закарпатская область – 11 626;
Запорожская область – 6259;
Ивано-Франковская область – 16 377;
Киев – 30 010;
Киевская область – 12 439;
Кировоградская область – 1512;
Луганская область – 2334;
Львовская область – 24 539;
Николаевская область – 5567;
Одесская область – 18 519;
Полтавская область – 5738;
Ровенская область – 15 646;
Сумская область – 8524;
Тернопольская область – 17 160;
Харьковская область – 27 929;
Херсонская область – 2380;
Хмельницкая область – 10 480;
Черкасская область – 6619;
Черновицкая область – 17 450;
Черниговская область – 6582.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к утру 17 октября COVID-19 заболели 39,23 млн человек, 1 млн 103 тыс. человек умерло, 27 млн выздоровело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / BMW M8 Coupe на время покинет США

18.08 / Трамп подписал прокламацию по случаю 100-летия принятия поправки об избирательном праве для женщин

11.09 / Ученые представили способную обнаружить симптомы коронавируса маску

02.10 / Эксперт: Совместные санкции Москвы и Минска против Запада укрепят Союзное государство

17.07 / Пытается ли Россия похитить западные разработки вакцины от коронавируса?

23.07 / Корабль «Прогресс МС-15» стартовал к МКС

11.09 / Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

29.08 / Психолог объяснил, почему мужчины чаще женщин сбегают из ЗАГСа

07.10 / Асад захотел привиться российской вакциной от коронавируса

28.06 / Rolling Stones пригрозила Трампу судом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска