В Украине новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

17.10.2020, 9:25, Новости дня

За сутки 16 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 6410 человек, 109 пациентов умерло. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 17 октября.

Это новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован 15 октября, когда коронавирусом заразилось 5992 человека за сутки.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 293 641, жертвами заболевания стало 5517 человек.

Выздоровело за сутки 2194 человек, всего с начала эпидемии излечилось 124 113 пациентов.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 8233;

Волынская область – 10 682;

Днепропетровская область – 10 721;

Донецкая область – 6776;

Житомирская область – 9539;

Закарпатская область – 11 626;

Запорожская область – 6259;

Ивано-Франковская область – 16 377;

Киев – 30 010;

Киевская область – 12 439;

Кировоградская область – 1512;

Луганская область – 2334;

Львовская область – 24 539;

Николаевская область – 5567;

Одесская область – 18 519;

Полтавская область – 5738;

Ровенская область – 15 646;

Сумская область – 8524;

Тернопольская область – 17 160;

Харьковская область – 27 929;

Херсонская область – 2380;

Хмельницкая область – 10 480;

Черкасская область – 6619;

Черновицкая область – 17 450;

Черниговская область – 6582.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к утру 17 октября COVID-19 заболели 39,23 млн человек, 1 млн 103 тыс. человек умерло, 27 млн выздоровело.