 

Глава Евросовета: Соглашение о Brexit должно быть выполнено полностью

17.10.2020, 9:25, Новости дня

Европейский союз призвал Великобританию в полном объеме выполнить соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Об этом 16 октября по итогам встречи лидеров ЕС в Брюсселе заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщается на сайте органа.

“Лидеры ЕС призвали активизировать работу для обеспечения готовности на всех уровнях к любым вариантам, в том числе – отсутствию согласия. Они также предложили Европейской комиссии рассмотреть возможность введения односторонних краткосрочных чрезвычайных мер, которые отвечают интересам ЕС”, – сказано в сообщении.

По словам Мишеля, Евросовет констатировал, что “прогресс по ключевым вопросам, представляющим интерес для ЕС, все еще недостаточен”. Также лидеры ЕС призвали Великобританию “предпринять необходимые шаги, чтобы соглашение [о Brexit] стало возможным”.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

1 октября Европейский союз обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией. 3 октября стороны признали, что не смогли устранить противоречия на переговорах о взаимоотношениях после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 октября заявил, что Евросоюз “отказывался вести серьезные переговоры [о взаимоотношениях после Brexit] на протяжении большей части последних нескольких месяцев”. В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС может пройти по “жесткому сценарию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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