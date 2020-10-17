В этом году “Игры непокоренных” в Украине пройдут онлайн

17.10.2020, 9:25, Новости дня

Соревнования бывших и действующих военных “Игры непокоренных” в этом году в Украине состоятся онлайн. Об этом говорится на сайте соревнования.

Формат онлайн-соревнований предусматривает, что соревновательная борьба происходит виртуально, каждый участник самостоятельно выбирает место, где именно будет проходить его выступление или подход к снаряду.

Соревнования будут проходить в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере, велоспорт.

Регистрация участников “Игр непокоренных” пройдет с 12 по 25 октября. Непосредственно виртуальные соревнования – с 31 октября по 22 ноября.

6 декабря в прямом эфире на социальных платформах Invictus Games Team Ukraine в Фейсбуке и YouTube будут официально объявлены результаты и награждены победители в каждой дисциплине. Медали будут разосланы всем участниками соревнований.

“Это действо не будет иметь аналогов в Украине и мире, и объединит в себе торжество несокрушимого духа украинских воинов, представление лучших спортивных достижений и уникальное единение людей, чьи персональные истории реабилитации и социальной адаптации становятся моделями для подражания и мотивирующими примерами для других”, – отмечают организаторы.

В 2020 году на “Играх непокоренных” в Гааге (Нидерланды) Украину должны были представлять 20 участников. Однако из-за пандемии соревнование, которое должно было состояться в мае, отменили.

“Игры непокоренных” (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.