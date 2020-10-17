 

В этом году “Игры непокоренных” в Украине пройдут онлайн

17.10.2020, 9:25, Новости дня

Соревнования бывших и действующих военных “Игры непокоренных” в этом году в Украине состоятся онлайн. Об этом говорится на сайте соревнования.

Формат онлайн-соревнований предусматривает, что соревновательная борьба происходит виртуально, каждый участник самостоятельно выбирает место, где именно будет проходить его выступление или подход к снаряду. 

Соревнования будут проходить в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере, велоспорт. 

Регистрация участников “Игр непокоренных” пройдет с 12 по 25 октября. Непосредственно виртуальные соревнования – с 31 октября по 22 ноября.

6 декабря в прямом эфире на социальных платформах Invictus Games Team Ukraine в Фейсбуке и YouTube будут официально объявлены результаты и награждены победители в каждой дисциплине. Медали будут разосланы всем участниками соревнований.

“Это действо не будет иметь аналогов в Украине и мире, и объединит в себе торжество несокрушимого духа украинских воинов, представление лучших спортивных достижений и уникальное единение людей, чьи персональные истории реабилитации и социальной адаптации становятся моделями для подражания и мотивирующими примерами для других”, – отмечают организаторы.

В 2020 году на “Играх непокоренных” в Гааге (Нидерланды) Украину должны были представлять 20 участников. Однако из-за пандемии соревнование, которое должно было состояться в мае, отменили.

“Игры непокоренных” (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Выпускники детских домов проведут онлайн-акцию «Вперед к знаниям!»

07.10 / Попова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

21.07 / Карантин не является главным методом борьбы с пандемией, считают в ВОЗ

24.06 / Общество: Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

25.06 / Пенс: выступление на презентации нового электропикапа в Огайо

15.09 / “Человек в этот момент перестает жить!”. Лазарев рассказал об обидах

16.08 / Премьер Чехии призвал к «бархатной революции» в Белоруссии

24.06 / Парад Победы в Москве и политика 

28.06 / На Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения

17.10 / Сотрудники ФСБ блокировали в Назрани несколько боевиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска