 

Избитый силовиками участник протестов в Минске признался, что умышленно подставлялся под удары дубинками ради пенсии по инвалидности

17.10.2020, 9:02, Разное

44-летний безработный житель Минска, задержанный в ходе несогласованных акций протеста и пребывающий в СИЗО на улице Окрестина, дал признательные показания в совершении умышленной провокации против сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина рассказал, что сам с корыстной целью полез на сотрудников ОМОНа, чтобы получить как можно больше ударов дубинкой и другими предметами. Конечной целью протестующего, по его словам, должно было стать получение первой группы инвалидности.

«Сейчас я испытываю трудности с работой. Да, я люблю выпить на рабочем месте, поэтому нигде особо долго не задерживался. Возможно, поэтому меня не хотят брать, хотя, если признаться честно, то я и сам не очень хочу работать, но деньги нужны. У нас в Беларуси благодаря мудрой экономической политике, проводимой Александром Григорьевичем Лукашенко, очень высокие пенсии, особенно по инвалидности. Так и созрел в моей голове план, что меня будут бить сотрудники ОМОНа, я получу инвалидность, пенсию, ещё и стану для общества жертвой политических репрессий. К сожалению, вынужден констатировать, что план провалился из-за профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Я вообще хотел бы извиниться перед ними, Александром Григорьевичем и всем белорусским народом», — заявил задержанный.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. Он арестован на 15 суток, в течение которых будет ожидать приговора суда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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