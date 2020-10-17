 

Трамп заявил о наличии у США гиперзвуковых ракет

17.10.2020, 8:48, Новости дня

Вооруженные силы Соединенных Штатов располагают гиперзвуковыми ракетами, сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде.

«У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

Ранее издание The Drive раскрыло характеристики новой гиперзвуковой ракеты США. Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) сможет развивать скорость до 6,5-8 Махов. 

Накануне Трамп заявил, что в его стране разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он также говорил, что новейшие американские гиперзвуковые ракеты смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров с расстояния 1,6 тыс. километров. Трамп назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предполагается, что речь шла о ракете AGM-183A.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Франция предложила Украине помощь после авиакатастрофы

08.08 / Раскрыта дата выхода Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G

31.07 / Дело “Роттердам плюс” бесперспективно и подлежит закрытию – доктор юридических наук

24.06 / В РПЦ отреагировали на акцию с плакатом Гитлера и Библией в Москве

30.06 / Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

01.07 / Участки для голосования по Конституции открылись в Хабаровском крае и Приморье

13.07 / В семи крупнейших реках Европы нашли множество масок и перчаток

02.07 / Предсказан «очень насыщенный политический сезон» после голосования по Конституции

20.07 / Саудовский король госпитализирован

21.07 / Стало известно имя захватчика автобуса в Луцке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска