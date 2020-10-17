 

США поддержали санкции ЕС против РФ из-за Навального

17.10.2020, 8:48, Новости дня

Вашингтон поддерживает решение Брюсселя о наложении санкций на россиян, которых ЕС считает причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным, сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального. Причастные к этой атаке должны быть привлечены к ответственности», – написала она в Twitter.

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны.

В постпредстве РФ при ЕС заявили, что обоснование решений ЕС при введении антироссийских санкций из-за Алексея Навального граничит с абсурдом, в нем нет даже упоминаний о каких-либо доказательствах. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в санкционный список высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля.



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