Ученые: Чтение перед сном способно улучшить качество ночного отдыха

17.10.2020, 8:31, Разное

Ученые обнаружили пользу чтения перед сном для улучшения качества и длительности ночного отдыха. Исследования велись под контролем Совета по исследованиям в области здравоохранения на базе Ирландского национального университета в Голуэе.

Ученые провели эксперимент, в котором принял участие 991 доброволец из 43 стран мира. Участников поделили на две группы: читающие перед сном и не практикующие такое занятие перед ночным отдыхом. После наблюдений за добровольцами исследователи обнаружили улучшение сна у любителей почитать на 42% . В то же время 28% участников из второй группы отметили, их сон качественнее, если они не берут в руки книгу. 10% из первой группы и 16% из второй пожаловались на плохой сон.

Ученые предполагают, чтение перед сном способствует успокоению нервной системы и выработке гормона сна – мелатонина, и, несмотря на то, что книги помогают не всем, вероятность получить от них желаемый эффект остается высокой.